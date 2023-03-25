Вашингтон, 25 марта, 2023, 06:04 — ИА Регнум. Американские разработчики гиперзвукового оружия должны усилить свою деятельность, поскольку Соединенные Штаты значительно отстают в этой сфере от Китая, заявил член палаты представителей Конгресса США Даг Лэмборн 24 марта на конференции в Вашингтоне.

Defense.gov Гиперзвуковое оружие

По его словам, сложившаяся ситуация должна вызывать беспокойство. Он назвал «растущей угрозой» способности Китая в создании гиперзвукового оружия.

Лэмборн также подчеркнул, что КНР собирается создать сотни и тысячи гиперзвуковых ракет. Кроме того, конгрессмен отметил, что у США нет жизнеспособных возможностей в этой сфере.

Он указал на то, что в настоящее время в мире нет технологий, способных защитить от гиперзвукового оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта издание Defense News распространило информацию о том, что военно-воздушные силы США испытали прототип гиперзвуковой ракеты AGM-183A. Ее пуск был осуществлен 13 марта с бомбардировщика B-52H Stratofortress в южной части штата Калифорния.

Это был второй по счету пуск указанной ракеты. О первом испытании AGM-183A информации не приводится.