Телеканал из Саудовской Аравии очень резко высмеял Байдена и Харрис

Эр-Рияд, , 05:05 — REGNUM Саудовский телеканал MBC подверг президента США Джо Байдена жёстким насмешкам, сообщает 24 марта издание New York Post.

Джо Байден Иван Шилов (c) ИА REGNUM

В уже ставшем «вирусным» видеоролике актёр, изображающий Байдена, всё время пытается с кем-то поздороваться, безуспешно протягивая руку в пустоту. Не найдя никого, актёр в растерянности поворачивается в противоположную сторону и вновь пытается пожать кому-то руку.

Затем появляется другой актёр, изображающий вице-президента США Камалу Харрис, который начинает руководить рукопожатиями «Байдена». Несмотря на такое руководство, «Байден» снова пытается поздороваться с пустотой.

New York Post отмечает, что это уже второй случай, когда телеканал MBC смеётся над президентом США. В предыдущей видеопародии «Байден» засыпал на трибуне, а «Харрис» пыталась его разбудить.

Напомним, что Байден является самым возрастным президентом за всю историю США. В прошлом году ему исполнилось 80 лет. Байден на публике постоянно совершает ошибки и оговорки, попадая в разного рода нелепые ситуации.

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