Вашингтон, 25 марта, 2023, 04:16 — ИА Регнум. Гражданину России Сергею Черкасову американскими властями предъявлены обвинения в шпионаже и мошенничестве, сообщает 24 марта министерство юстиции США.

За решёткой

Черкасов в настоящий момент находится в тюрьме на территории Бразилии. По утверждению американских правоохранителей, он приехал в Бразилию в 2010 году, мошенническим путём получил официальное бразильское удостоверение личности на имя Феррейры и начал использовать это имя в Бразилии и за ее пределами. В 2017 году ему удалось получить студенческую визу в США и поступить в один из университетов Вашингтона.

Минюст считает, что Черкасов передавал информацию о внешней политике США и американских гражданах российской разведке.

Согласно версии американских правоохранителей, Черкасов в 2022 году пытался устроиться на стажировку в Международный уголовный суд в Гааге, однако ему был запрещён въезд в Нидерланды.

В июле 2022 года Черкасов был приговорён бразильским судом за мошенничество к 15 годам тюремного заключения.

Напомним, что находившемуся под домашним арестом в Италии гражданину России Артёму Уссу удалось скрыться. Он должен был быть экстрадирован в США, где его обвиняли в незаконных сделках, отмывании денег и нарушении режима санкций.