Вашингтон, 25 марта, 2023, 02:59 — ИА Регнум. Испытания прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A провели ВВС США. Об этом 24 марта сообщает издание Defense News.

Иван Шилов ИА REGNUM Гиперзвук

Уточняется, что испытания были проведены 13 марта у побережья южной части штата Калифорния. Пуск осуществил бомбардировщик B-52H Stratofortress.

Это был уже второй запуск прототипа гиперзвуковой ракеты AGM-183A. О результатах испытаний не сообщается. По данным ВВС США, «испытания позволили достичь некоторых целей», однако подробности не раскрываются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министерство обороны США намерено в 2024 году начать закупку гиперзвуковых ракет. Всего военное ведомство США планирует приобрести 24 гиперзвуковые ракеты.