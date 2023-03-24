Дейр-эз-Зор, Сирия, 25 марта, 2023, 02:23 — ИА Регнум. Стали известны некоторые подробности ракетных ударов, нанесённых по американским военным базам, расположенным на территории Сирии, сообщает 24 марта ливанский телеканал «Аль-Маядин».

Mil.ru Пуск ракеты

Атакам подверглись базы, находящиеся в провинции Дейр-эз-Зор, к востоку от реки Евфрат. Они были размещены вблизи нефтяного месторождения «Аль-Омар» и газового месторождения «Конико».

О возможных потерях в результате обстрелов пока сведений не имеется. Известно, что база «Конико» была обстреляна восемью ракетами, а над базой «Аль-Омар» видно сильное пламя.

Напомним, что 23 марта американская авиация нанесла ряд ударов по территории Сирии. Атаке подверглись объекты, связанные с деятельностью иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).