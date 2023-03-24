Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере воздушной обороны

Осло, , 23:01 — REGNUM Главы военно-воздушных сил (ВВС) Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции подписали соглашение о намерениях сотрудничать в сфере воздушной обороны, 24 марта сообщила норвежская газета Aftenposten.

Авиация НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно договоренностям, совокупный парк их боевых самолетов, который состоит из приблизительно 250 машин, должен будет начать действовать как единое целое. Пакт распространяется как на цели и структуру ВВС этих стран, так и на их персонал и обеспечение.

Соглашение также касается вертолетных отрядов, радарных установок и средств противовоздушной обороны (ПВО). Планируется, что ВВС Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции отработают совместные военные действия уже зимой 2024 года в рамках проведения учений Nordic Response, которые являются региональным вариантом учений НАТО — Cold Response.

Командующий норвежскими военно-воздушных сил генерал Рольф Фолланд заявил, что все четыре страны из-за близости к России должны создать совместный военный потенциал. Он добавил, что РФ будет принимать это обстоятельство во внимание.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс ожидает, что Финляндия официально станет членом этого до парламентских выборов в Турции, которые пройдут в середине мая 2023 года. Он также уточнил, что окончательное решение о дате принятия Швеции пока не объявлено.