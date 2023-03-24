Посол России Келин об испортившихся отношениях с Великобританией: мы инициативу проявлять не будем

Москва, , 21:26 — REGNUM Лондон почти полностью разрушил отношения с Москвой, но точка в данном вопросе ещё не поставлена. Об этом заявил в интервью, опубликованном 24 марта ТАСС, посол России в Великобритании Андрей Келин.

Москва & Лондон Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что экономические отношения между странами сведены к минимуму. В целом все виды отношений, кроме дипломатических, разорваны, но даже то общение, которое сохранилось, носит конфронтационный характер.

«Мы не воюем, но наши точки зрения на происходящее в Европе полярные. И это нас очень отдаляет друг от друга. Инициатива была полностью со стороны британцев, мы инициативу проявлять не будем, будем ждать, пока они сами созреют до понимания о необходимости их восстановления», — сказал Келин.

При этом посол подчеркнул, что рано ставить точку в отношениях России и Великобритании. Дипломатическое общение между странами длится более 450 лет, и в них бывало всякое.

«Мы соседи по Европейскому континенту. От нас никуда не деться, отрицать Россию бессмысленно», — добавил Келин.

Как сообщало ИА REGNUM, на этой неделе замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон будет поставлять Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. При этом в Минобороны России опубликовали обширный доклад, в котором указали на факты, что уран при использовании боеприпасов частично распыляется. Это приводит к заражению местности, которое сохраняется годами. Радиоактивная пыль при попадании в организм провоцирует серьёзные патологии.