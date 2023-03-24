Москва, 24 марта, 2023, 19:29 — ИА Регнум. Передача Словакией Киеву МиГ-29 — это грубое нарушение международных обязательств, которое в России рассматривают как недружественный акт. Об этом ТАСС 24 марта заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

(сс) Andrej-airliner МиГ-29 ВВС Словакии

«Расцениваем эти действия Словакии как недружественный акт против Российской Федерации, направленный на разрушение двусторонних отношений», — говорится в сообщении.

Отмечено, что, в соответствии с соглашениями между Россией и Словакией о военно-техническом сотрудничестве от 29 апреля 1997 года, страны не имели права без письменного согласия другой стороны «продавать или передавать третьим странам вооружение и военную технику».

Запрет на такого рода действия был введён и на техническую документацию на производство военной техники и информацию и материалы, полученные в результате двустороннего военно-технического сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Республики Словакия Ярослав Надь заявил о передаче Киеву первых четырёх истребителей МиГ-29. Он также заверил, что Киев получит остальные десять истребителей в течение ближайшего времени.