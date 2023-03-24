Москва, , 18:18 — REGNUM Российские экологи призвали не отказываться от помощи планете и предложили альтернативу «Часу земли», который проводится по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF) ― организацией, признанной в России иностранным агентом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном общероссийской общественной организацией «Зелёный патруль».

Дом правительства РФ после отключения подсветки © Михаил Воскресенский/РИА Новости

Экологи призывают граждан, организации и органы власти поддержать акцию «Помочь планете» и отключить подсветку зданий 25 марта в 20:30 мск на один час.

Специалисты уверены, что если акцию поддержат такие всемирно известные объекты, как Московский Кремль, Дом правительства или сталинские высотки, то это повысит значимость инициативы для российской и международной аудитории.

«Наше общество, российские экологические организации, да и Россия в целом, никогда не оставались в стороне от мировых экологических и климатических проблем, ― указано в заявлении. ― Участие России в международной акции также подчёркивает приверженность руководства страны к экологической тематике в целом».

В «Зелёном патруле» пояснили, что организация акции по экономии электричества носит и символический характер. Таким образом можно показать, что граждане всегда готовы помогать планете, умеют бережно относиться к её ресурсам и природе в целом.

Обращение, в частности, подписали председатель Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты России Елена Шаройкина, председатель Всероссийского общества охраны природы (ВООП), посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов и исполнительный директор Российского экологического движения Элмурод Расулмухамедов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кремле решили не принимать участия в акции «Час Земли» в этом году. Как пояснил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, это связано с тем, что Всемирный фонд дикой природы стал иноагентом.

«Час Земли» — ежегодное международное мероприятие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (организация, признанная в РФ иностранным агентом) в последнюю субботу марта в знак неравнодушия к будущему планеты.