Вашингтон, 24 марта, 2023, 17:23 — ИА Регнум. Авиаудар американских ВВС по позиции проиранских формирований в Сирии, совершенный минувшей ночью, является прямым предупреждением иранских властей. Об этом 24 марта заявил представитель министерства обороны США Джон Кирби в интервью телеканалу Sky News Arabia.

ИА REGNUM Пентагон

«Авиаудар США по позициям Корпуса стражей Исламской революции — это прямое предупреждение Ирану», — заявил Кирби.

Представитель американского ведомства уточнил, что силы США в регионе находятся в состоянии повышенной готовности, чтобы противостоять «дестабилизирующей деятельности Тегерана».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта ВС США нанесли серию авиаударов по объектам в Сирии, которые могут быть связаны с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). Авиаудары нанесли в ответ на атаку, которая была осуществлена с помощью беспилотника, на базу международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии. В результате атаки БПЛА погиб один американский контрактник, ещё пятеро военнослужащих США и один контрактник получили ранения.

По последним данным, при авиаударе ВВС США погибли минимум 11 человек.