В Японии вышел последний эпизод мультсериала «Покемон», который длился 26 лет

Токио, , 17:20 — REGNUM Заключительный эпизод последнего сезона мультипликационного сериала «Покемоны» с главными героями — мальчиком Эшем и покемоном Пикачу, который длился почти 26 лет, вышел 24 марта в эфир в Японии. Об этом 24 марта сообщает портал Gamesradar.com.

Эш Кетчум — главный герой аниме-сериала «Покемон». Его заветная мечта — стать Мастером Покемонов, самым лучшим тренером покемонов всех времён Кадр из м/с «Покемон». 1997. Япония

По данным источника, поклонники истории об Эше и Пикачу, эмоционально отреагировали на это событие в соцсети Twitter. В течение 25 сезонов был выпущено 1234 эпизода с участием указанных героев.

Ранее авторы мультсериала «Покемон» представили полноценный трейлер новой сюжетной линии, в которой будут принимать участие новые герои. Премьера обновлённого сериала должна состояться 14 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 декабря стало известно, что японский певец Итиро Мидзуки, известный как «король аниме-песен», умер от рака лёгких в токийской больнице в возрасте 74 лет. Он прославился тем, что исполнил заглавную песню для сериала о роботах «Mazinger Z» и космической оперы «Космический пират капитан Харлок», а также множество других хитов.