Екатеринбург, 24 марта, 2023, 16:43 — ИА Регнум. В Свердловской области восьмиклассник покончил с собой. До этого школьник получил две двойки, сообщает 24 марта Telegram-канал «Baza».

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

Согласно полученной информации, 14-летний мальчик поздравил маму с днём рождения и отправился в школу. По словам учителей, он был в хорошем настроении и даже договорился исправить оценки. В середине дня парень внезапно ушёл домой. При попытке самоубийства школьник получил серьезные травмы, его доставили в больницу. Спасти мальчика врачам не удалось.

Учителя отмечают, что оснований переживать за успеваемость у ребёнка не было. За оценки мальчика никто не ругал.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе тело 11-летнего мальчика нашли в квартире в Новосибирске. На следующий после трагедии день была найдена предсмертная записка подростка. Предположительно, трагедия могла случиться после конфликта с матерью.