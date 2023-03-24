Под Брянском нашли «диверсанта», который подключился к электроснабжению железной дороги

Брянск, , 16:59 — REGNUM В Брянской области на железнодорожных путях заметили мужчину, который вскрывал шкаф с электрикой. Неизвестного приняли за очередного диверсанта. Но оказалось, что мужчина хотел просто «подпитаться» электричеством, так он заявил правоохранителям. Об этом ИА REGNUM сообщил источник 24 марта.

Железная дорога Иван Шилов © ИА REGNUM

Это произошло ещё 8 марта, но на след неизвестного мужчины вышли только сейчас. В начале месяца машинист грузового поезда «Брянск-Курск» заметил около железнодорожных путей в Брянском районе подозрительного мужчину, который пытался взломать шкаф энергетиков.

Об этом машинист сообщил специалистам РЖД по безопасности и в правоохранительные органы. Информацию стали проверять на фоне высокого риска диверсионных действий со стороны. Шкаф осмотрели, но поломок не нашли, даже обнаружили лишние провода. Оказалось, что неизвестный подключился к трансформатору, расположенному на железной дороге с целью хищения электроэнергии. Вскоре предприимчивого мужчину нашли.

«Им оказался 58-летниий житель Навлинского района, который подключился к трансформатору ЭЧ-21, расположенному на 418 км участка Калигаевка-Навля с целью хищения электроэнергии для работы электроприборов. Правоохранителям мужчина заявил, что просто хотел немного «подпитаться казенным электричестов», — сообщил источник.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Напомним, что 20 марта два человека были задержаны за попытку диверсии на ж/д путях в Саратовской области. По данным следствия, они осуществили поджег релейных шкафов.