Токио, 24 марта, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Японская фигуристка Каори Сакамото победила в одиночном катании на отечественном чемпионате. Соревнования проходили в городе Кадома префектуры Осака.

FRANCK ROBICHON/ EPA/ТАСС Японская фигуристка Каори Сакамото

Показав две программы, она набрала 234,06 балла: 79,23 за короткую программу и 154,83 за произвольную программу.

Второе место заняла Вакаба Хигути, набрав 147,12 баллав, третье — Мана Кавабэ, получив 135,38.

Это вторая победа Сакамото на чемпионате Японии по фигурному катанию. Ранее она становилась чемпионкой в 2018 году. Спортсменке 21 год. Она также побеждала в Турнире четырёх континентов и Кубке Азии.