Москва, 24 марта, 2023, 15:21 — ИА Регнум. Фраза «героям слава!», которую певец Валерий Меладзе произнёс в ответ на лозунг украинских националистов «слава Украине», не обернётся для исполнителя последствиями в России.

Михаил Воскресенский/РИА Новости Певец Валерий Меладзе

Как сообщает Telegram-канал Mash, 24 марта компетентные органы посмотрели видео с концерта Меладзе в Дубае, где и прозвучала фраза, и решили, что в материалах дела нет объективно подтверждённых данных, что певец нарушил закон.

Запрещать артисту въезд в Россию или лишать его гражданства РФ не будут.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января певец Валерий Меладзе, выступая на корпоративном мероприятии в Дубае, произнес «героям слава!» в ответ на «слава Украине». Этот лозунг активно использовался украинскими националистами — пособниками нацистов во время Великой Отечественной войны.

Общественный деятель Антон Коробков-Землянский обратился в ГУ МВД России по городу Москве и СКР с просьбой проверить певца на возможное финансирование Вооружённых сил Украины (ВСУ). Он считает, что Меладзе, который являлся членом Общественной палаты городского округа Красногорск в Подмосковье, «не должен выкрикивать нацистские лозунги».