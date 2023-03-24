Варшава, 24 марта, 2023, 15:18 — ИА Регнум. МИД Польши отправил в обе палаты Конгресса США письма о требованиях Варшавы компенсаций от Германии. Об этом 24 марта сообщил на брифинге замглавы МИД Польши Аркадиуш Муларчик.

Иван Шилов ИА REGNUM ФРГ

Он возглавляет группу экспертов, которые подсчитывают ущерб, нанесённый нацистской Германией. По словам замминистра, письма направили каждому конгрессмену.

«Мы считаем, что американские законодатели должны знать о том, что вопрос Второй мировой войны, польских военных потерь, компенсаций не решён и не является закрытой темой», — сказал Муларчик.

По его мнению, Варшава добьётся желаемого, но для этого нужно действовать последовательно и эффективно. Планируется также информировать о притязаниях Польши Европарламент, комиссаров Евросоюза, а также парламенты стран, входящих в ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года Муларчик сообщил, что польская делегация в Совете Европы подготовила проект резолюции о выплате Германией компенсации. Законопроект подписали 35 представителей СЕ из 11 стран.

Берлин отказывается платить компенсации. Он неоднократно указывал на то, что Польша в 1953 отказалась от претензий. На это в Варшаве отвечают, что тогда это было сделано под влиянием СССР и касалось Германской Демократической Республики, которая перестала существовать в результате объединения Германии.