Москва, 24 марта, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову, за жизнь которого медики ведут борьбу уже почти три месяца, полностью ампутировали пальцы на левой руке. Об этом 24 марта сообщает Telegram-канал 112.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач

«Роману Костомарову полностью ампутировали пальцы на левой руке», — говорится в сообщении и уточняется, что операция была проведена утром 24 марта. В ходе неё врачам удалось удалить все пораженные некрозом ткани.

Отмечается, что также у фигуриста имеются серьёзные проблемы с печенью, которые вызваны использованием большого количества сильнодействующих лекарств.

При этом 19 марта появились сообщения о том, что состояние здоровья фигуриста заметно улучшилось. Он начал дышать самостоятельно, без использования вспомогательного оборудования. До этого Костомаров перенёс тяжёлую форму пневмонии и ему ампутировали голени обеих ног и кисть левой руки.