Киев, , 13:11 — REGNUM Украинский депутат Сергей Тимченко во время заседания горсовета ударил по лицу военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Telegram-канал «Klymenko Time».

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации источника, депутат Сергей Тимченко и по совместительству сын мэра города Березани в Киевской области набросился на военнослужащего с кулаками и ударил его. Причиной конфликта между двумя мужчинами стало недовольство военнослужащего ВСУ решениями, которые принял горсовет.

Как сообщало ИА REGNUM, на позиции украинских военнослужащих на запорожском направлении сбрасываются листовки с призывом сдаться. Источник уточнил, что листовки стилизованы под украинскую гривну. На них указана радиочастота и адрес бота в мессенджере.