На позиции ВСУ в Запорожской области сбрасывают листовки в виде гривен с призывом сдаться

Энергодар, Запорожская область, , 16:48 — REGNUM Листовки с призывом сдаться сбрасываются на позиции украинских военнослужащих на запорожском направлении. Об этом рассказал РИА Новости представитель спецслужб.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нами ведется работа по предотвращению бессмысленного кровопролития со стороны украинских солдат», — сказал представитель спецслужб.

Источник уточнил, что листовки стилизованы под украинскую гривну. На них указана радиочастота и адрес бота в мессенджере. Так солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут выйти на связь и обговорить место выхода и условия возвращения их домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский военный Евгений Иванников, который служил в 54-й бригаде ВСУ и сдался в плен в ЛНР, рассказал, что дефицит живой силы подталкивает Украину отправлять в зону боевых действий даже людей, имеющих инвалидность. Военнопленный рассказал, что в его подразделении он знал около пяти человек с инвалидностью.