Самолёт с главой МИД Германии Бербок смог сесть в аэропорту Тбилиси со второй попытки

Тбилиси, , 12:01 — REGNUM Самолёт с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок смог совершить посадку в столице Грузии лишь со второй попытки. Об этом 24 марта сообщило агентство DPA.

Немецкий лайнер смог совершить посадку в Тбилиси лишь со второй попытки по решению пилота. Ранее прошла информация о том, что лайнеру пришлось зайти на второй круг, поскольку взлетно-посадочную полосу перекрыл другой самолет. Эту информацию подтвердила воздушная авиация Грузии.

Министр иностранных дел ФРГ прибыла в Грузию 23 марта с двухдневным официальным визитом. Заместитель министра иностранных дел Грузии Хатуна Тотладзе встретилась в аэропорту с немецкими представителями.

В ходе визита Анналена Бербок проведет встречу со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили. По данным МИД Грузии, Анналена Бербок встретится также с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и главой правительства. В планах немецкого дипломата посетить линию оккупации и ознакомиться с ситуацией на месте.

Отметим, что это первый официальный визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Грузию.