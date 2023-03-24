Арамиль, Свердловская область, 24 марта, 2023, 10:29 — ИА Регнум. В научно-производственном комплексе в Арамили в Свердловской области площадь пожара достигла 4 тыс. кв. м. Об этом в Telegram-канале сообщает ГУ МЧС по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

«По оперативной информации площадь пожара увеличилась до 4000 м. кв.», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для координации действий сил и средств пожарной охраны на месте развёрнут оперативный штаб.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта в научно-производственном комплексе, расположенном в городе Арамиле Свердловской области произошёл пожар. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания научно-производственного комплекса самостоятельно эвакуировались 110 человек.