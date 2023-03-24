В МЧС сообщили о восстановлении паромного сообщения на Керченской переправе

Симферополь, , 09:59 — REGNUM На Керченской переправе восстановили паромное сообщение. Об этом сообщили 24 марта в Telegram-канале ГУ МЧС России по Республике Крым.

Керченская переправа Владислав Осипов © ИА REGNUM

«Движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Паромное сообщение, напомним, было приостановлено из-за тумана.

Как сообщало ИА REGNUM, паромное сообщение на Керченской переправе было приостановлено 21 февраля, из-за неблагоприятных погодных условий. На следующий день сообщение восстановили.