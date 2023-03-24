Анкара, 24 марта, 2023, 07:51 — ИА Регнум. Санкции против России должны быть отменены, заявил 24 марта кандидат в президенты Турции Догу Перинчек в интервью РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий флаг

Перинчек является претендентом на должность президента Турции от левой партии «Родина», занимающей антиамериканские и антизападный позиции.

Перинчек заявил, что в случае свой победы он отменит антироссийские санкции.

«Мы не признаем санкции против России. Санкции против России — это санкции против Турции, и мы воспользуемся золотой возможностью для борьбы с этими санкциями», — сказал он.

Напомним, что Перинчек заявил, что если он станет президентом Турции, то он выведет страну из НАТО. Североатлантический блок, по его мнению, представляет угрозу для Турции.