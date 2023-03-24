Вашингтон, 24 марта, 2023, 06:19 — ИА Регнум. Серию авиаударов по объектам в Сирии, которые могут быть связаны с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР, элитные части иранских ВС) нанесли ВС США. Об этом 23 марта сообщает пресс-служба Пентагона.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

Отмечается, что авиаудары были нанесены в ответ на атаку, которая была осуществлена с помощью беспилотника, на базу международной антитеррористической коалиции на северо-востоке Сирии. В результате нападения беспилотника погиб один американский контрактник, ещё пятеро военнослужащих США и один контрактник получили ранения.

Как предполагают в Пентагоне, нападения на американскую базу, а также серия недавних нападений на силы коалиции в Сирии совершались со стороны групп, связанных с КСИР.

Пресс-служба приводит слова министра обороны США Ллойда Остина, который уточнил, что он уполномочил силы Центрального командования США нанести высокоточные авиаудары в Восточной Сирии по объектам, которые, по версии Вашингтона, связаны с иранским КСИР. Распоряжение нанести авиаудар отдал президент США Джозеф Байден.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Сирии Башар Асад обвинил США в подготовке террористов на американской военной базе Ат-Танф.