Орехов, Запорожская область, 24 марта, 2023, 05:49 — ИА Регнум. Прорыв линии фронта в районе города Орехова Запорожской области готовят украинские войска. Об этом 23 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Владимир Рогов Владимир Рогов

Как уточнил Рогов, наступление может начаться уже в ближайшие дни — на это указывают темпы переброски и усиления группировки украинских войск. Рогов предположил, что основной удар будет нанесён в районе города Орехова в Запорожской области.

«Боевики ВСУ стягивают дополнительные резервы и бронетехнику в район города Орехов на Запорожье. Они попытаются именно здесь, судя по всему, аккумулировать большой ударный кулак, готовя прорыв через разведку боем», — пояснил Рогов.

При этом Рогов указал, что в Запорожской области готовы к любым неожиданностям и встретят противника как полагается, во всеоружии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, как заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин, ВСУ на данный момент не способны на проведение каких-либо наступательных операций на линии соприкосновения.