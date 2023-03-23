Брюссель, 24 марта, 2023, 01:03 — ИА Регнум. Новый, 11-й по счёту пакет антироссийских санкций будет включать меры, противодействующие обходу уже действующих ограничений. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам первого дня саммита ЕС в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM Урсула фон дер Ляйен

Как пояснила глава ЕК, набора уже действующих санкционных мер недостаточно, поэтому было принято решение о введении 11-го пакета санкций в отношении Москвы. Новые санкционные меры будут направлены в основном на борьбу с обходом уже действующих рестрикций, чтобы «закрыть все существующие лазейки».

Фон дер Ляйен не стала уточнять, ведётся ли работа над новым пакетом санкций, и не назвала возможных сроков принятия этих ограничительных мер.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что страны Евросоюза выступили за введение новых антироссийских санкций и поддержали усиление информационной войны.