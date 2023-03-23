Париж, 24 марта, 2023, 01:06 — ИА Регнум. Почти полторы сотни французских полицейских получили ранения в столкновениях с демонстрантами, выступающими против правительственной пенсионной реформы. Об этом сообщил 23 марта министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на своей странице в Twitter.

Французская полиция

Он также заявил, что в течение дня было задержано значительное количество протестующих.

«149 полицейских и жандармов ранены. Произведено 172 ареста, в том числе 77 — в Париже», — сказал глава МВД Франции.

Он выразил признательность полицейским, жандармам и пожарным, принимающим участие в охране общественного порядка по всей стране.

Напомним, что, по данным французского МВД, в акциях протеста против принятия пенсионной реформы приняли участие более миллиона человека. В центре Парижа для разгона протестующих полиция применила слезоточивый газ.