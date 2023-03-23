Нальчик, 23 марта, 2023, 19:43 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Кабардино-Балкарии в 2022 году сорвали попытку совершения теракта. Его готовили два жителя республики в городе Баксан. Об этом в ходе своего доклада в парламенте региона 23 марта заявил глава МВД по КБР Василий Павлов.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Кроме того, по словам министра, в прошлом году на территории республики были задержаны семеро членов законспирированной террористической ячейки, планировавших совершение серии терактов. Также были задержаны ещё 25 человек, причастных к совершению преступлений террористического характера и ещё 16 человек задержали за экстремизм.

В связи с увеличением объема работы подразделения по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Кабардино-Балкарии планируют увеличить его штатную численность, подчеркнул министр.

«Сегодня то количество личного состава подразделения по борьбе с экстремизмом позволяет нам выдерживать нагрузку, но, понимая, что происходит, геополитическую ситуацию, мы прекрасно понимаем, что подразделение нужно развивать, расширять, и этим мы однозначно будем заниматься», — заявил Павлов.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2022 года в Кабардино-Балкарии был предотвращен диверсионно-террористический акт. Около железнодорожного моста через канал имени В. И. Ленина у станицы Солдатской Прохладненского района республики обнаружили двоих граждан, которые устанавливали взрывное устройство под железнодорожным полотном. При попытке сопротивления террористов ликвидировали, был задержан их сообщник.