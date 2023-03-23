Москва, , 18:50 — REGNUM Серийные поставки российских самолётов Sukhoi Superjet New (SSJ New) отечественным авиакомпаниям РФ в рамках импортозамещения запланированы на 2024 год. Об этом 23 марта сообщил журналистам вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

SSJ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы рассчитываем, что до конца года мы поставим уже первый SSJ нашим авиакомпаниям, со следующего года это будет уже в серийном объёме поставляться по контрактам нашим авиакомпаниям», — сказал Мантуров.

Он отметил, что самолёты Sukhoi Superjet 100 могут находиться во воздухе до 11 часов в сутки, что превышает способности Airbus и Boeing. Мантуров также напомнил, что к концу 2024 года планируется завершить сертификацию среднемагистрального пассажирского самолёта МС-21. Серийный выпуск этой модели запланирован на 2025 год.

Напомним, SSJ New — это новая версия Sukhoi Superjet 100, с максимальным импортозамещением импортных комплектующих на российские. О создании новой версии впервые было объявлено в 2018 году.

23 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в течение трёх следующих месяцев запланирован полёт SSJ New. Его аэродинамические испытания завершены. Вместо иностранных двигателей были поставлены двигатели пятого поколения российского производства ПД-8.