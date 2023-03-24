Москва, , 12:08 — REGNUM На международной многоотраслевой гибридной выставке Вьетнама Vietnam Expo 2023 впервые будет представлена российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia. Участниками коллективной экспозиции станут восемь российских компаний. Выставка пройдет в Ханое с 5 по 8 апреля. Vietnam Expo — одна из крупнейших многоотраслевых выставок в Юго-Восточной Азии. Она ежегодно проводится с 1991 года при поддержке вьетнамского правительства.

Экспозиция Made in Russia на выставке Vietnam Expo АО «Российский экспортный центр»

Площадь российской экспозиции составит 288 кв. м. Посетители смогут оценить широкий ассортимент продуктов питания, технологий, промышленного оборудования, а также услуг от крупнейших экспортеров из России.

Среди продукции и услуг, которую представят российские компании на стенде, растительные напитки на основе сои, говядина, уникальная природная минеральная байкальская вода, терминалы для вендинга и валидаторы для транспорта, теплоизоляция из минеральной ваты, дефектоскоп стальных канатов, электроизолирующая вставка НЭМС, втулка защиты сварного шва, труба стальная футерованная полиэтиленом, транспортно-экспедиционные услуги.

Для участников экспозиции Made in Russia запланированы b2b-встречи и переговоры с потенциальными партнерами из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Таиланда, Японии, Сингапура и других стран.

АО «Российский экспортный центр» (Группа РЭЦ, входит в ВЭБ. РФ) — государственный институт поддержки несырьевого экспорта, который оказывает компаниям всех отраслей финансовую и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на внешние рынки, в том числе в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В Группу РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и АНО «Школа экспорта». Пресс-служба +7 495 937-47-47, доб. 1075, telegram-канал «Новости российского экспорта»