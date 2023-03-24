Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке Vietnam Expo
Москва, 24 марта, 2023, 12:08 — ИА Регнум. На международной многоотраслевой гибридной выставке Вьетнама Vietnam Expo 2023 впервые будет представлена российская национальная экспозиция под брендом Made in Russia. Участниками коллективной экспозиции станут восемь российских компаний. Выставка пройдет в Ханое с 5 по 8 апреля. Vietnam Expo — одна из крупнейших многоотраслевых выставок в Юго-Восточной Азии. Она ежегодно проводится с 1991 года при поддержке вьетнамского правительства.
Площадь российской экспозиции составит 288 кв. м. Посетители смогут оценить широкий ассортимент продуктов питания, технологий, промышленного оборудования, а также услуг от крупнейших экспортеров из России.
Среди продукции и услуг, которую представят российские компании на стенде, растительные напитки на основе сои, говядина, уникальная природная минеральная байкальская вода, терминалы для вендинга и валидаторы для транспорта, теплоизоляция из минеральной ваты, дефектоскоп стальных канатов, электроизолирующая вставка НЭМС, втулка защиты сварного шва, труба стальная футерованная полиэтиленом, транспортно-экспедиционные услуги.
Для участников экспозиции Made in Russia запланированы b2b-встречи и переговоры с потенциальными партнерами из стран Юго-Восточной Азии, Китая, Кореи, Таиланда, Японии, Сингапура и других стран.
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