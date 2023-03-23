Киев, , 17:11 — REGNUM Сотрудники полиции Украины оцепили Киево-Печерскую лавру. Об этом сообщил в ночь на 23 марта наместник монастыря митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь) на Youtube-канале лавры.

Киево-Печерская лавра Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Сегодня вокруг Киево-Печерской лавры и изнутри стоит полиция. Они ведут себя спокойно, тихо. Есть некоторые лица, которые немножко невоспитанны, Бог им свидетель», — сказал священнослужитель.

Он сообщил, что монахам дали две недели на то, чтобы покинуть монастырь. По словам митрополита, служители не могут никуда выехать, намерены оставаться и молиться.

«Мне кажется, что явление апокалипсиса началось именно с Киево-Печерской лавры, хотя это уже переживал когда-то Иерусалим», — добавил священнослужитель.

Как сообщало ИА REGNUM, комплекс Киево-Печерской лавры начали захватывать раскольники Православной церкви Украины (ПЦУ). Настоятель Павел ранее сообщил, что у Трапезной церкви, где представители ПЦУ провели своё богослужение, потемнели кресты.