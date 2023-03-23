Энергодар, Запорожская область, 23 марта, 2023, 16:48 — ИА Регнум. Листовки с призывом сдаться сбрасываются на позиции украинских военнослужащих на запорожском направлении. Об этом рассказал РИА Новости представитель спецслужб.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Нами ведется работа по предотвращению бессмысленного кровопролития со стороны украинских солдат», — сказал представитель спецслужб.

Источник уточнил, что листовки стилизованы под украинскую гривну. На них указана радиочастота и адрес бота в мессенджере. Так солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) смогут выйти на связь и обговорить место выхода и условия возвращения их домой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский военный Евгений Иванников, который служил в 54-й бригаде ВСУ и сдался в плен в ЛНР, рассказал, что дефицит живой силы подталкивает Украину отправлять в зону боевых действий даже людей, имеющих инвалидность. Военнопленный рассказал, что в его подразделении он знал около пяти человек с инвалидностью.