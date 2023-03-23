Объём продаж шин в России упал на 15% по итогам 2022 года

Москва, , 16:04 — REGNUM Российский рынок по итогам 2022 года смог выпустить 42,7 млн автомобильных шин. Продажи при этом упали почти на 15%, пишет газета «Коммерсантъ».

Шины на заводе © Эрик Романенко/ТАСС

Согласно данным «Обзора по товарной категории шины», подготовленного ЦРПТ (оператор системы «Честный знак»), в России рынок автомобильных шин, включая покрышки для сельскохозяйственной и специализированной техники, сократился на 14,9% — 35,1 млн штук. Экономисты подсчитали, что на российском рынке из-за падения спроса проседает премиальный сегмент. В то же время розничные продажи легковых шин выросли на 3,3%.

«Только в четвертом квартале в оборот было введено 16 млн шин, из которых 8,6 млн приходилось на выпуск в РФ», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают также, что экспорт покрышек из России в другие страны сократился на 18,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2023 года правительство РФ подготовило новую редакцию перечня неисправностей, запрещающих эксплуатацию автомобилей. Новая редакция позволит инспекторам штрафовать водителей за использование летних шин зимой, неработающую антиблокировочную систему, нештатные газоразрядные лампы в фарах. Так, с декабря по февраль водителям легковых машин и лёгких грузовиков запретят ездить на летних покрышках, с июня по август — на шипованных.