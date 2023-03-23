Энергодар, Запорожская область, 23 марта, 2023, 09:47 — ИА Регнум. Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в интервью ТАСС 23 марта заявил, что отключение Украиной последней линии электропередачи, питающей Запорожскую атомную электростанцию, может стать серьезным ударом по ядерной безопасности ЗАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

«Если это не шантаж и не манипуляции со стороны Украины, то отключение последней резервной Днепровской линии электропередачи станет еще одним ударом по ядерной безопасности Запорожской АЭС», — сказал Карчаа.

Генеральный директор добавил, что если власти Украины действительно пойдут на этот шаг, то станция будет в срочном порядке переведена на работу на дизель-генераторах.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в ходе семинара в Вашингтоне заявил, что сторонам конфликта необходимо договориться о создании безусловно безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС.