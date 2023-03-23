Китайские военные обвинили эсминец США в незаконном заходе в акваторию островов Сиша

Пекин, , 08:12 — REGNUM Ракетный эсминец ВМС США USS Milius без законных оснований вторгся в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, заявил 23 марта официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

Эсминец USS Milius (DDG 69), проследовавший через Тайваньский пролив United States Navy

Он отметил, что такие действия американской стороны подрывают мир и стабильность в регионе. Тянь Цзюньли рассказал, что группировка китайских кораблей сопроводила USS Milius, сделав экипажу эсминца предупреждение о необходимости покинуть район спорных островов.

Представитель НОАК также предупредил, что силы Южной зоны будут и дальше поддерживать высокую боевую готовность, защищать суверенитет и безопасность Китая, а также мир и стабильность в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе заключается в том, чтобы создать новую версию НАТО. По его словам, такими действиями Вашингтон пытается сдерживать КНР, но деятельность американской стороны «обречена на провал».