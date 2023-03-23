Пекин, 23 марта 2023, 08:12 — REGNUM Ракетный эсминец ВМС США USS Milius без законных оснований вторгся в акваторию спорных островов Сиша (Парасельские острова) в Южно-Китайском море, заявил 23 марта официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли.

Эсминец USS Milius (DDG 69), проследовавший через Тайваньский пролив
Эсминец USS Milius (DDG 69), проследовавший через Тайваньский пролив
United States Navy

Он отметил, что такие действия американской стороны подрывают мир и стабильность в регионе. Тянь Цзюньли рассказал, что группировка китайских кораблей сопроводила USS Milius, сделав экипажу эсминца предупреждение о необходимости покинуть район спорных островов.

Представитель НОАК также предупредил, что силы Южной зоны будут и дальше поддерживать высокую боевую готовность, защищать суверенитет и безопасность Китая, а также мир и стабильность в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 марта министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что стратегия США в Индо-Тихоокеанском регионе заключается в том, чтобы создать новую версию НАТО. По его словам, такими действиями Вашингтон пытается сдерживать КНР, но деятельность американской стороны «обречена на провал».