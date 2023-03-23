Мелитополь, 23 марта, 2023, 08:06 — ИА Регнум. В городе Мелитополе Запорожской области произошёл взрыв. Об этом 23 марта сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Сергей Мальгавко/ТАСС Мелитополь

«В Мелитополе громко», — написал он в своём сообщении.

Рогов уточнил, что около 07:40 (совпадает с мск) в разных частях города был слышен громкий звук взрыва. Также председатель движения «Мы вместе с Россией» пообещал позднее уточнить подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что в городе Запорожье, временно оккупированном ВСУ, произошло несколько взрывов. Также он уточнил, что над городом после взрывов виден дым.