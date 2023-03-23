Начальник пресс-центра группировки «Юг» Бигма: ВС России уничтожили отряд украинских операторов БПЛА

Донецк, , 06:42 — REGNUM Российские войска обнаружили и уничтожили в городе Марьинка (ДНР) группу украинских операторов беспилотных летательных аппаратов, которая пряталась и управляла дронами в частном двухэтажном доме, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма, сообщает Министерство обороны России.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он отметил, что военных ВСУ ликвидировали с помощью штатного вооружения, установленного на бронетранспортёр БТР-82. Кроме того, под Марьинкой, в районе населённого пункта Победа, был уничтожен склад боеприпасов украинских сил.

Также, по словам Бигмы, на авдеевском направлении (ДНР) расчёты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт» при поддержке штурмовых групп разрушили три взводных опорных пункта и пункт временной дислокации ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта сайт «Военное обозрение» написал о том, что на передовой в зоне спецоперации российские военные смогли с помощью дрона задержать мужчину, который фиксировал на мобильный телефон позиции ВС России. Он передвигался на велосипеде.