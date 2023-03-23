Абу-Даби, 23 марта, 2023, 06:09 — ИА Регнум. Инвестировать в частную космическую компанию SpaceX, принадлежащую американскому бизнесмену Илону Маску, планируют Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Об этом 22 марта сообщает издание Information.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

«Дочернее подразделение инвестиционного фонда Саудовской Аравии и инвестиционная компания Абу-Даби планируют инвестировать в мультимиллиардном раунде вложений в SpaceX Илона Маска», — сказано в публикации.

Инвестиции поступят от компании Badeel, которая принадлежит саудовскому суверенному фонду Public Investment Fund (PIF), а также об эмиратской Alpha Dhabi.

Финансирование SpaceX будет осуществляться при посредничестве банка Morgan Stanley.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что позиция американского бизнесмена Илона Маска по украинскому конфликту и расширение влияния принадлежащей Маску соцсети Twitter вызвали обеспокоенность в Белом доме.