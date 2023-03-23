Москва, 23 марта, 2023, 05:45 — ИА Регнум. Срок полного исчезновения снега в Москве и Московской области назвал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 22 марта в беседе с РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

Как пояснил метеоролог, в естественных условиях и на открытых участках таяние снега происходит медленнее, поэтому в лесах снег может задержаться до середины апреля. В Москве и в других населённых пунктах снег убирают, поэтому вполне вероятно, что он полностью исчезнет уже в первую неделю апреля.

Как пояснил Вильфанд, снег отражает до 80% солнечных лучей, поэтому в природных условиях покрытая снегом почва прогревается медленнее весной, а зимой не передаёт тепло. Снег очень сильно влияет на температуру воздуха.

«Если бы сейчас не было снега, температура была бы выше примерно на 3-5 градусов», — подчеркнул специалист.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Вильфанд назвал регионы, в которых могут произойти подтопления во время половодья.