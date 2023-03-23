Донецк, 23 марта, 2023, 05:24 — ИА Регнум. Украинские войска в конце февраля за три дня успели уничтожить целый район города Артёмовска (ДНР) — Ступки, рассказала жительница этого населенного пункта Ирина Турова, которой удалось эвакуироваться с помощью российских военных.

Иван Шилов ИА REGNUM Бахмут (Артемовск)

По ее словам, ВСУ при отступлении из Ступок разрушили в районе все жилые постройки.

«Я не помню, это было или утром, или после обеда — начали летать мины, и кидали их со стороны «Цветмета» (Артёмовский завод по обработке цветных металлов — ред.), они ложились по нашей улице… Когда я вышла на улицу, мы шли ночью… я как глянула — ни одного дома нет, это просто ужас!» — заявила беженка, которую цитирует РИА Новости.

Турова также привела слова эвакуировавшего ее российского военного о том, что украинские войска расстреливали уцелевшие дома из танка, а в подвалы помещений кидали гранаты, зная о том, что внутри находятся мирные граждане.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Артёмовск почти полностью блокирован российскими войсками. Он добавил, что все дороги, которые ведут в город, контролируются артиллерией ВС России.