Анкара, 23 марта, 2023, 03:00 — ИА Регнум. Турция не будет принимать участия в каких-либо конфликтах и будет выступать за их урегулирование, как сейчас она это делает на Украине. Об этом заявил 22 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

По словам Эрдогана, его страна всегда будет защищать мир и не будет участвовать в качестве стороны в войнах.

«Я хочу обратиться к своему народу: Турция не будет участником, стороной какой-либо войны, она всегда будет выступать за мир и будет защитником мира. Как это делает сейчас в ситуации с Россией и Украиной», — сказал Эрдоган.

Напомним, что президент Турции неоднократно выступал с инициативой проведения прямых переговоров между главами России и Украины при посредничестве Анкары.