Луганск, 23 марта, 2023, 02:42 — ИА Регнум. Дефицит живой силы подталкивает Украину отправлять в зону боевых действий даже людей, имеющих инвалидность, сообщил журналистам украинский военный Евгений Иванников, который служил в 54-й бригаде ВСУ и сдался в плен в ЛНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Медкомиссии сейчас, наверное, как-то заточены под то, что все здоровые были, то есть люди, даже которые с серьезными болезнями, их заворачивали и говорили, что здоровы», — сказал пленный, рассказ которого приводит РИА Новости.

Иванников отметил, что в своем подразделении он знал около пяти человек с инвалидностью. По его словам, сначала таким людям позволяли занимать должности, не требующие больших физических нагрузок, но в итоге их всех отправили на передовую.

Пленный рассказал, что в его отряде перед расформированием остались лишь те, у кого были серьезные проблемы со здоровьем, или пожилые люди. Сам Иванников предупреждал командиров, что у него отсутствует часть легкого, но ничего не предпринималось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евгений Иванников заявил, что украинских военных отравляют на самые горячие участки фронта специальной операции в наказание за отказы выполнять задания о штурмах.