Мелитополь, 23 марта, 2023, 02:32 — ИА Регнум. Автомобиль с предполагаемыми членами украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) был задержан сотрудниками спецслужб в городе Мелитополе Запорожской области. Об этом 22 марта сообщил представитель спецслужб в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Уточняется, что автомобиль привлёк внимание спецслужб во время проведения ими оперативно-разыскных мероприятий в рамках контрдиверсионной работы. В багажнике автомобиля при осмотре были обнаружены два автомата, около 500 патронов и гранаты РГД и Ф1.

«На данный момент есть все основания полагать, что водитель и пассажир могут быть членами украинской ДРГ. Ведутся следственные действия», — отметил представитель спецслужб.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бердянске Запорожской области был обнаружен тайник с гранатомётом и гранатами, предназначенными для украинских диверсионно-разведывательных групп.