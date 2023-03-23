Вернувшийся из плена военнослужащий ЛНР заявил о пытках током украинскими военными

Луганск, , 02:16 — REGNUM Украинские военные пытают пленных электрическим током, заявил вернувшийся из плена ВСУ военнослужащий ЛНР по имени Виталий.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Завели на второй этаж, раздели до нижнего белья, ноги, руки скотчем связали… Привязали какие-то то ли изоляторы, то ли что (подобное). Ну, током (ударили), я упал. Током сильно раза два меня так», — сообщил он в беседе с РИА Новости.

По словам Виталия, его перевозили с завязанными глазами с места на место, где после допрашивали. Военнослужащий отметил, что перед первым допросом его несколько раз ударили тяжелым предметом.

«Завели меня в подвал, там две кровати было, сетки просто. И ударили — труба или палка, я не видел, глаза завязаны — по спине, раз пять-шесть», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова, что отношение ВСУ к российским военнопленным ужесточилось. По ее словам, украинские военные используют новые виды пыток в отношении тех, кто оказался у них в плену.

Морозова добавила, что ДНР направит информацию об этих преступлениях в Следственный комитет России.