Москва, 22 марта, 2023, 23:39 — ИА Регнум. МВД России предлагает предоставлять мигрантам скидку на налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за хорошее знание русского языка, сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции ведомства Валентина Казакова на круглом столе в Госдуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

По ее словам, прорабатывается вариант введения понижающего коэффициента.

«Предлагается ввести дисконтный коэффициент к налогу на доходы физического лица, уплачиваемого в виде фиксированного авансового платежа в зависимости от уровня владения русским языком, знания истории России и основ законодательства», — сказала представитель министерства.

Так, за владение на базовом уровне может быть установлена скидка в 10%, а для среднего и высшего уровней — 15% и 20% соответственно. Носителям русского языка предлагается представлять дисконт в размере 50%.

Казакова отметила, что скидка может временно перестать действовать, если мигрант совершил правонарушение. Для восстановления льготы будет необходимо реабилитироваться.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев заявил, что в РФ возросло количество преступлений, которые совершаются иностранными гражданами. Он добавил, что 80% всех таких преступлений связаны с незаконным оборотом наркотических средств.