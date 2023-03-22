ФРС назвала надёжной банковскую систему США и обвинила в крахе SVB исключительно руководство банка

Вашингтон, , 23:32 — REGNUM Банкротство Silicon Valley Bank (SVB) было вызвано не слабостями в банковской системе США, а неспособностью руководства банка управлять рисками. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл, сообщает Associated Press.

Банкротство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Пауэлл в очередной сказал о надёжности и устойчивости банковской системы страны. Крах же SVB свидетельствует лишь о неправильной политике, которую руководство банка проводило в отношении управления рисками.

В то же время Пауэлл вынужден был признать, что ФРС пропустила явные признаки будущего краха SVB. Он заявил, что властям необходимо усилить надзор за банками и регулирование их деятельности.

Напомним, что 10 марта была прекращена деятельность Silicon Valley Bank, являвшегося 16-м по величине банком США. Банкротство SVB стало вторым по размеру финансовым крахом за всю историю США.

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