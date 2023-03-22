Замглавы МИД РФ Рябков: Россия всеми средствами ответит на агрессивные действия США

Москва, , 23:12 — REGNUM Россия готова отвечать всеми доступными средствами, если США решатся сбивать российские летательные аппараты, которые приближаются к американской авиации в международном воздушном пространстве, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 22 марта в кулуарах дискуссионного клуба «Валдай».

Замминистра иностранных дел Сергей Рябков Mid.ru

«Это отражение того, что выступающие с такого рода заявлениями люди слабо себе представляют реалии ядерного века и совсем забыли о том, что Россия готова защищать себя от агрессивных выпадов всеми имеющимися в ее распоряжении средствами», — сказал замглавы ведомства.

Рябков отметил, что его слова не являются отсылкой к российскому ядерному арсеналу. Он также подчеркнул, что реакция России всегда носит «дозированный, откалиброванный и спокойный» характер.

Кроме того, замминистра призвал воспринимать всерьез допускаемые американскими законодателями агрессивные высказывания. Рябков пояснил, что такие заявления отражают готовность Запада пойти на все, чтобы нанести урон РФ во любых сферах, включая военную.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper потерял управление и упал в воды Чёрного моря после манёвра российского истребителя Су-27. При этом летательный аппарат ВКС РФ не вступал в контакт с БПЛА и не применял оружие.

Сенатор Конгресса США республиканец Линдси Грэм из-за инцидента с MQ-9 заявил, что Россию необходимо предупредить о возможности уничтожения ее самолетов в случае их приближения к американской авиации в международных водах.