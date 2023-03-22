Федерация хоккея РФ назвала отстранение сборной России от соревнований неконструктивным

Москва, , 22:49 — REGNUM Решение об отстранении сборной России от участия в международных соревнованиях ещё на один сезон не несет конструктива и пользы мировому хоккею. Об этом сказано в заявлении Федерации хоккея России (ФХР), опубликованном 22 марта пресс-службой организации.

Тренировка сборной России по хоккею Fhr.ru

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение продлить отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров до окончания сезона-2023/24. Уточняется, что в IIHF посчитали небезопасным возвращение сборных России и Белоруссии. Как пояснил президент международной федерации Люк Тардиф, в IIHF вернутся к обсуждению вопроса о возможном допуске российской и белорусской сборных к соревнованиям в марте 2024 года.

В ФХР напомнили, что статус и формат таких соревнований, как чемпионат мира, предусматривает отсутствие дискриминации по национальному или этническому признаку. В ФХР назвали причину отстранения сборной России от соревнований надуманной и не несущей «ни конструктива, ни пользы мировому хоккею», так как Россия является одной из ведущих стран мира по хоккею и входит в число лидеров по количеству побед и медалей на самых престижных международных турнирах.

Отмечается, что ФХР предпримет все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования.

Напомним, сборные России и Белоруссии по хоккею пропустили чемпионат мира 2022 года и не примут участия в турнире, который состоится в Тампере и Риге в мае текущего года. Решение о недопуске сборных РФ и Белоруссии принял в феврале 2022 года IIHF после настоятельной рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Поводом стала российская спецоперация на Украине.