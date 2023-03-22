Москва, 22 марта, 2023, 22:42 — ИА Регнум. Поставки иностранных вооружений на Украину постоянно приближают ядерный апокалипсис в мире, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Об этом он заявил в интервью журналистам 22 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Фрагмент интервью Медведев опубликовал в своем телеграм-канале.

«Миновала ли угроза ядерного конфликта? Нет, не миновала. Она возросла! Каждый день поставок иностранного оружия на Украину в конечном счете приближает вот этот самый ядерный апокалипсис», — сказал зампредседателя Совбеза РФ.

Он отметил, что Запад допустил ошибку, не поверив в решимость президента России Владимира Путина и отказавшись предоставлять Москве требуемые гарантии безопасности. Медведев добавил, что такой шаг западных стран привел к гораздо более тяжелым последствиям, чем они могли быть, если бы в декабре 2021 года НАТО подписало с РФ необходимые документы.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 января Дмитрий Медведев заявил, что президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц должны на время «остановить тиканье ядерных часов». По его словам, они могут на этой решиться, когда поймут, что «их украинская стрелка давно заржавела».